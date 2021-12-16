В Башкирии мошенницы пригрозили пенсионерке смертью внука и украли деньги

В полицию Салавата обратилась 82-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенниц.

15 декабря пенсионерка возвращалась домой из магазина. В этот момент её остановили две незнакомые женщины, которые непринужденно завели беседу. Незнакомки сообщили, что сами не местные, в город приехали для продажи новогодних ёлок. Одна из женщин якобы должна была уехать в этот же день, но другая остается в Салавате ещё на пять дней, вот только жить ей было негде. Женщины попросились к доверчивой пенсионерке немного пожить, а взамен пообещали подарить ёлку.

Уже дома, когда незнакомка рассматривала квартиру доверчивой бабушки, она заметила фотографию её семьи. Женщина начала уверять, что на родственниках пенсионерки порча – совсем скоро её внук может умереть. Горожанка жутко испугалась и сразу начала спрашивать, что же ей делать. Гостья, внезапно, оказалась потомственной целительницей и пообещала помочь семье бесплатно.

Женщина начала проводить обряд – попросила воду, икону, сухую землю. А после сказала, что для обряда необходима крупная сумма денег. Пенсионерка отдала «ведунье» 124 тысячи рублей, которые «целительница» завернула в тряпочку, убрала на полку шкафа и наказала не открывать свёрток до вечера.

Гостьи уверили пенсионерку, что обряд сработал, а теперь им необходимо отправиться по делам. Женщины ушли, а пенсионерка, не дожидаясь вечера, открыла свёрток. Горожанка обнаружила в нём лишь газету и ни копейки денег. Поняв, что стала жертвой мошенниц, она обратилась в полицию.

В настоящее время по факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Составлены фотороботы подозреваемых, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению их личностей и дальнейшему задержанию. пресс-служба МВД по РБ