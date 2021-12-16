Башкортостан и Беларусь обсудили перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства

Точки роста в первую очередь определяет делегация, которую мы привезли. Это строительство, архитектура, АПК, здравоохранение и непосредственно нефтехимия. То, что я курирую непосредственно и в концерне, и как глава делегации. Это нужно, потому что главы наших регионов сделали все, чтобы бизнес развивался, все комфортные условия созданы. Сейчас вопрос к бизнесу, к их контактам, к их мобильности, и к их креативности в этом отношении.

Олег Курилкин, глава делегации Республики Беларусь