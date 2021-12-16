Башкортостан и Беларусь обсудили перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства

Башкортостан и Беларусь рассматривают возможность создания совместного предприятия в области сельского хозяйства. Об этом говорили в рамках Международной недели бизнеса в Уфе.

Взаимодействие регионов набирает интенсивность после визита делегации с главой Башкортостана Радием Хабировым в Минск и личной встречи с президентом страны Александром Лукашенко. Делегация Минска в эти дни находится в Уфе с ответным визитом.

Стороны – одни из главных торгово-экономических партнеров. В общем объёме республиканского товарооборота Беларусь занимает четвёртое место с долей 7%. В 2020 году объём внешнеторгового оборота Башкортостана с Белоруссией составил 285 млн. долларов.

Основы или фундаментальные договоренности были достигнуты на встрече главы Башкортостана и президента Беларуси. Серьезные договоренности были по линии АПК. Мы, конечно, были удивлены уровню сельскохозяйственной науки Беларуси, договорились о возможных направлениях глубокой переработки и зерна, и гороха, и, возможно, здесь у нас появится совместное предприятие, совместное инвестирование.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства - министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Точки роста в первую очередь определяет делегация, которую мы привезли. Это строительство, архитектура, АПК, здравоохранение и непосредственно нефтехимия. То, что я курирую непосредственно и в концерне, и как глава делегации. Это нужно, потому что главы наших регионов сделали все, чтобы бизнес развивался, все комфортные условия созданы. Сейчас вопрос к бизнесу, к их контактам, к их мобильности, и к их креативности в этом отношении.

Олег Курилкин, глава делегации Республики Беларусь
Фото №1 - Башкортостан и Беларусь обсудили перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства

Также на площадке Конгресс-холла эксперты обсудили событийную индустрию, как инструмент продвижения территории. Дискуссия прошла под эгидой Национальной ассоциации организаторов мероприятий. Международная неделя бизнеса в Уфе завершится 18 декабря.

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