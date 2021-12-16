Башкортостан и Беларусь обсудили перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства

Башкортостан и Беларусь рассматривают
возможность создания совместного предприятия в области сельского хозяйства. Об этом говорили в рамках Международной недели
бизнеса в Уфе.
Взаимодействие регионов набирает интенсивность после визита делегации
с главой Башкортостана Радием Хабировым в Минск и личной встречи с президентом
страны Александром Лукашенко. Делегация Минска в эти дни находится в Уфе с
ответным визитом.
Стороны – одни из главных торгово-экономических
партнеров. В общем объёме республиканского товарооборота Беларусь занимает четвёртое
место с долей 7%. В 2020 году объём внешнеторгового оборота Башкортостана с
Белоруссией составил 285 млн. долларов.
Основы
или фундаментальные договоренности были достигнуты на встрече главы
Башкортостана и президента Беларуси. Серьезные договоренности были по линии
АПК. Мы, конечно, были удивлены уровню сельскохозяйственной науки Беларуси,
договорились о возможных направлениях глубокой переработки и зерна, и гороха, и,
возможно, здесь у нас появится совместное предприятие, совместное
инвестирование.Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства - министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан
Точки
роста в первую очередь определяет делегация, которую мы привезли. Это
строительство, архитектура, АПК, здравоохранение и непосредственно нефтехимия.
То, что я курирую непосредственно и в концерне, и как глава делегации. Это
нужно, потому что главы наших регионов сделали все, чтобы бизнес развивался,
все комфортные условия созданы. Сейчас вопрос к бизнесу, к их контактам, к их
мобильности, и к их креативности в этом отношении.Олег Курилкин, глава делегации Республики Беларусь
Также на площадке Конгресс-холла эксперты обсудили
событийную индустрию, как инструмент продвижения территории. Дискуссия прошла
под эгидой Национальной ассоциации организаторов мероприятий. Международная
неделя бизнеса в Уфе завершится 18 декабря.