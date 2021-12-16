Школьники из Уфы победили на всероссийском конкурсе «Кванториада-2021»

Пять ребят из Уфы разработали проект для перемещения робота вне космической станции. Они стали победителями Всероссийского конкурса детских инженерных команд «Кванториада-2021». Работу учеников детского технопарка «Кванториум Башкортостана» высоко оценило жюри.
Казалось бы, такой сложный проект из сферы космонавтики не могут сделать школьники. Но нет. Команда ребят из технопарка «Кванториум» – самые настоящие вундеркинды. Уже четвертый год они участвуют во всероссийском конкурсе «Кванториада». В этот раз им улыбнулась удача.
Юные инженеры-программисты представили свой проект в направлении «Платформа для внекорабельной деятельности». Уникальная конструкция идеально адаптирована к условиям в космосе. Платформу ребята сделали из алюминия и композита.
Ребята под руководством наставника Радмира Абдуллина придумали механизм, с помощью которого робот, размещённый на специальной платформе, свободно перемещается вдоль поверхности космической станции.
Конкурс проходил в два этапа с мая по ноябрь. В «Кванториаде» участвовало 107 команд школьников из 47 регионов. Наши ребята успешно справились со всеми испытаниями. Жюри оценило работу молодых талантов на 402 балла. «Кванториумцы» обошли всех своих конкурентов.
В процессе подготовки к конкурсу ребята проделали огромную работу. Изучили научные труды, узнали про опыт использования роботизированных манипуляторов в открытом космосе. Кто-то тестировал элементы конструкции и электроники, кто-то рассчитывал нужные параметры. Только после всего этого они перешли к 3D моделированию. Занятия в технопарке «Кванториум» во многом помогают ребятам получить практические навыки.
Долгожданная победа – стимул для новых проектов. Останавливаться на достигнутом ребята не собираются. В планах у них еще несколько разработок.