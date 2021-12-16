Школьники из Уфы победили на всероссийском конкурсе «Кванториада-2021»

Пять ребят из Уфы разработали проект для перемещения робота вне космической станции. Они стали победителями Всероссийского конкурса детских инженерных команд «Кванториада-2021». Работу учеников детского технопарка «Кванториум Башкортостана» высоко оценило жюри.

Казалось бы, такой сложный проект из сферы космонавтики не могут сделать школьники. Но нет. Команда ребят из технопарка «Кванториум» – самые настоящие вундеркинды. Уже четвертый год они участвуют во всероссийском конкурсе «Кванториада». В этот раз им улыбнулась удача.

Достаточно много сил отдали. Мы сейчас находимся на пике своих возможностей, сил. Дамир Сафаров, воспитанник республиканского образовательного технопарка «Кванториум Башкортостана»

Юные инженеры-программисты представили свой проект в направлении «Платформа для внекорабельной деятельности». Уникальная конструкция идеально адаптирована к условиям в космосе. Платформу ребята сделали из алюминия и композита.

Мы вычислили собственную частоту алюминия, давление, которое оказывает, т.е. вибрацию шкива, он вибрирует с частотой 0-3 Гц, частота алюминия – 40 Гц. Так как эти параметры очень разные, резонанса не происходит и алюминий не ломается. Азамат Нураев, воспитанник республиканского образовательного технопарка «Кванториум Башкортостана»

Ребята под руководством наставника Радмира Абдуллина придумали механизм, с помощью которого робот, размещённый на специальной платформе, свободно перемещается вдоль поверхности космической станции.

Наша платформа передвигается благодаря шаговым двигателям, с зубчатым ремнем, который жестко закреплен алюминиевым профилем, а также двигатель с червячным редуктором, который позволяет нашей платформе перемещаться по арочной системе благодаря зубчатому ремню. Дамир Сафаров, воспитанник республиканского образовательного технопарка «Кванториум Башкортостана»

Конкурс проходил в два этапа с мая по ноябрь. В «Кванториаде» участвовало 107 команд школьников из 47 регионов. Наши ребята успешно справились со всеми испытаниями. Жюри оценило работу молодых талантов на 402 балла. «Кванториумцы» обошли всех своих конкурентов.

Они очень старались, долго работали. В течение полугода шла разработка этого проекта. Оксана Семёнова, директор республиканского образовательного технопарка «Кванториум Башкортостана»

В процессе подготовки к конкурсу ребята проделали огромную работу. Изучили научные труды, узнали про опыт использования роботизированных манипуляторов в открытом космосе. Кто-то тестировал элементы конструкции и электроники, кто-то рассчитывал нужные параметры. Только после всего этого они перешли к 3D моделированию. Занятия в технопарке «Кванториум» во многом помогают ребятам получить практические навыки.

Большинство из нас хотят стать программистами. Делая вот такие проекты, мы пишем сайты, создаём андроид-приложения, серверы, говорим компьютеру что делать. Это очень развивает данный скилл. Азамат Нураев, воспитанник республиканского образовательного технопарка «Кванториум Башкортостана»