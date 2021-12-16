В Башкирии изменили режим продажи алкоголя в праздники

Депутаты Госсобрания Башкирии изменили режим продажи алкоголя в новогодние праздники. Соответствующий закон прокомментировал председатель Курултая Константин Толкачев.

Фото №1 - В Башкирии изменили режим продажи алкоголя в праздники

Теперь в Башкирии алкогольную продукцию можно будет приобрести: 3 января – с 08:00 до 17:00, а с 4 по 6 января – с 10:00 до 17:00. В остальные дни будет действовать обычный режим – с 08:00 до 23:00.

Жители региона, а также Министерство торговли и услуг ратовали за изменение «сухого закона». Полностью отменять запрет депутаты не стали, однако значительного его смягчили.

Основанием для смягчения ограничений стало улучшение ситуации на алкогольном рынке. Усилен контроль за соблюдением обязательных требований в этой сфере. За период действия ограничений в республике существенно сократилась смертность от отравлений в результате чрезмерного употребления спиртных напитков в период новогодних каникул.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 
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