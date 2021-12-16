В Башкирии изменили режим продажи алкоголя в праздники

Депутаты Госсобрания Башкирии изменили режим продажи алкоголя в новогодние праздники. Соответствующий закон прокомментировал председатель Курултая Константин Толкачев.
Теперь в Башкирии алкогольную продукцию можно будет приобрести: 3 января – с 08:00 до 17:00, а с 4 по 6 января – с 10:00 до 17:00. В остальные дни будет действовать обычный режим – с 08:00 до 23:00.
Жители региона, а также Министерство торговли и услуг ратовали за изменение «сухого закона». Полностью отменять запрет депутаты не стали, однако значительного его смягчили.