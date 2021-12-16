В Уфе пожилая пара отсудила собственную квартиру

Мужчина потребовал вернуть ему квадратные метры, якобы он доверенности на операции с квартирой не подписывал, а переоформили жильё на других людей без его ведома. По словам юриста, во всем виновны неполадки в работе Росреестра. В 2017 г в программе произошёл сбой, все данные о покупке квартиры пропали. Действующими хозяевами снова стали предыдущие владельцы. Адвокат семьи Михайловых предположил, что про вновь возникшую собственность прежнему владельцу напомнил портал Госуслуг, прислав уведомление о налогах на имущество.