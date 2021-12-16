В Уфе приставы «скрутили» хозяина «Олимпик-парка»

В начале декабря гостиницу начали сносить, так как здание было признано самовольной постройкой, возведенной на землях муниципалитета. Как сообщает портал Mash Batash, супруга директора «Олимпик-парка» случайно задела ограждение, которое установлено на территории. Это вызвало негодование со стороны охраняющих снос. За супругу вступился сам хозяин гостиницы.

В один момент между мужчиной и приставами возникла драка, во время которой директора просто повалили на землю и грубо задержали. На него был составлено административное дело за сопротивление, а его супруга получила травмы. Женщина с сотрясением мозга и ушибом грудной клетки находится в больнице.