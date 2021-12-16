Артур Алибаков оценил вклад Фольклориады в развитие имиджа Башкирии

В Уфе проходит большой форум «Международная неделя бизнеса-2021».
В рамках сессии, которую посветили роли ивент-индустрии в продвижении территорий, встретились видные представители сферы. Эксперты отметили, что пандемия внесла существенные коррективы в развитии данного направления. Представителям сферы организаторов приходится разрабатывать новые меры поддержки, которые в дальнейшем могут позитивно сыграть на присутствие регионов на мировой арене.
Так, генеральный директор Республиканского центра народного творчества, исполнительный директор дирекции VI Всемирной фольклориады CIOFF Артур Алибаков рассказал об опыте Башкирии в организации и проведении столь масштабного события мирового уровня. Артур Алибаков отметил, что форум народной культуры дал толчок к развитию фольклорного творчества, а для Башкирии стал имиджевым мероприятием, благодаря которому о нашем регионе узнали во многих странах мира.