Артур Алибаков оценил вклад Фольклориады в развитие имиджа Башкирии

Так, генеральный директор Республиканского центра народного творчества, исполнительный директор дирекции VI Всемирной фольклориады CIOFF Артур Алибаков рассказал об опыте Башкирии в организации и проведении столь масштабного события мирового уровня. Артур Алибаков отметил, что форум народной культуры дал толчок к развитию фольклорного творчества, а для Башкирии стал имиджевым мероприятием, благодаря которому о нашем регионе узнали во многих странах мира.