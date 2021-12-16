В Башкирии начнется строительство очередного завода Lasselsberger

Решили в Уфимском районе построить еще один завод Lasselsberger по производству очень больших плит. Сейчас они производят небольшие керамические плиты, а здесь речь идет о выпуске больших плит. Например, размером 10×4, 10×6 метров. Производство больших плит — новый мировой тренд, который дает дополнительно и качество, и скорость в строительстве. У нас пока таких плиты не производят, и Lasselsberger решил построить свой новый завод в Башкортостане.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Башкирии