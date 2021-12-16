В Башкирии начнется строительство очередного завода Lasselsberger

В Уфе проходит крупный форум «Международная неделя бизнеса-2021». В рамках мероприятия было анонсировано строительство нового завода Lasselsberger.

Фото №1 - В Башкирии начнется строительство очередного завода Lasselsberger

Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на брифинге. Пока идет процесс технического согласования, но уже к 2022 году будут подготовлены все необходимые документы, и строительство завода начнется.

Решили в Уфимском районе построить еще один завод Lasselsberger по производству очень больших плит. Сейчас они производят небольшие керамические плиты, а здесь речь идет о выпуске больших плит. Например, размером 10×4, 10×6 метров. Производство больших плит — новый мировой тренд, который дает дополнительно и качество, и скорость в строительстве. У нас пока таких плиты не производят, и Lasselsberger решил построить свой новый завод в Башкортостане.

 Андрей Назаров, премьер-министр правительства Башкирии

Соглашение о намерениях по реализации этой инициативы Радий Хабиров и Йозеф Ласселсбергер подписали в июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме. Инвестпроект стоимостью порядка 7,8 млрд рублей рассчитан до 2026 года и предусматривает увеличение объёмов выпуска керамической плитки на 10 млн кв. м в год. При этом компания создаст 270 новых рабочих мест.

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