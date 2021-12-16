Сергей Канавский оценил роль Башкирии в развитии транспортно-логистического потенциала стран ШОС

Башкортостан сам по себе обеспечивает внимание. Это республика, которая находится в центре не только транспортных и логистических путей. Башкортостан – регион, позиционирующий себя активным, позитивным, умеющим работать. Это очень важно, когда бизнес понимает, что в республику можно прийти, что внимание, безопасность, поддержка со стороны государственных структур здесь обеспечены. Привлечение внимания к Башкортостану основано не на пустом месте. Это следствие того, что здесь уже сделано. Я надеюсь, республика будет и дальше развивать все эти направления, становясь все большей точкой притяжения. Башкортостан должен понимать, что на его территории могут осуществляться контакты на международной, многосторонней основе.

Сергей Канавский, исполнительный секретарь Делового совета Шанхайской организации сотрудничества