Сергей Канавский оценил роль Башкирии в развитии транспортно-логистического потенциала стран ШОС

В Уфе проходит Международная неделя бизнеса. В ее рамках состоялось пленарное заседание «Международная кооперация. Открывая мир каждому».

Фото №1 - Сергей Канавский оценил роль Башкирии в развитии транспортно-логистического потенциала стран ШОС

В своем выступлении исполнительный секретарь Делового совета Шанхайской организации сотрудничества Сергей Канавский заявил, что республику можно рассматривать как один из центральных регионов для развития транспортного и логистического потенциала стран ШОС. Также было отмечено, что пандемия коронавируса значительно повлияла на развитие трансграничной и электронной торговли, а также на потенциал в сфере транспорта и логистики.

Существует несколько новых программ по развитию транспорта, логистики в рамках ШОС. Я не говорю о том, что  страны ШОС – это почти треть мирового ВВП. Естественно, одним из главных позитивных сфер и направлений развития экономики на пространстве ШОС является развитие транспортно-логистического потенциала. В этой связи Башкортостан становится одним из центральных регионов, которые можно рассматривать для развития транспортно-логистического потенциала стран ШОС. Республика становится одной из точек притяжения, которую необходимо дальше развивать.

Сергей Канавский, исполнительный секретарь Делового совета Шанхайской организации сотрудничества

По словам Сергея Канавского, такой точкой притяжения Башкортостан стал после проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2015 году.

Башкортостан сам по себе обеспечивает внимание. Это республика, которая находится в центре не только транспортных и логистических путей. Башкортостан – регион, позиционирующий себя активным, позитивным, умеющим работать. Это очень важно, когда бизнес понимает, что в республику можно прийти, что внимание, безопасность, поддержка со стороны государственных структур здесь обеспечены. Привлечение внимания к Башкортостану основано не на пустом месте. Это следствие того, что здесь уже сделано. Я надеюсь, республика будет и дальше развивать все эти направления, становясь все большей точкой притяжения. Башкортостан должен понимать, что на его территории могут осуществляться контакты на международной, многосторонней основе.

Сергей Канавский, исполнительный секретарь Делового совета Шанхайской организации сотрудничества

Фото: ИА «Башинформ»

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