Сергей Канавский оценил роль Башкирии в развитии транспортно-логистического потенциала стран ШОС

В Уфе проходит Международная неделя бизнеса. В ее рамках состоялось пленарное заседание «Международная кооперация. Открывая мир каждому».
В своем выступлении исполнительный секретарь Делового совета Шанхайской организации сотрудничества Сергей Канавский заявил, что республику можно рассматривать как один из центральных регионов для развития транспортного и логистического потенциала стран ШОС. Также было отмечено, что пандемия коронавируса значительно повлияла на развитие трансграничной и электронной торговли, а также на потенциал в сфере транспорта и логистики.
По словам Сергея Канавского, такой точкой притяжения Башкортостан стал после проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2015 году.
Фото: ИА «Башинформ»