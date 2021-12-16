В Китае появится представительство Башкортостана

Об этом заявил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на Международной неделе бизнеса в Уфе. По его словам, Китай – стратегический партнер Башкирии по товарообороту.
Как добавил премьер-министр республиканского правительства, Башкортостан уже открыл несколько представительств в Австрии, Казахстане и Беларуси. По словам Андрея Назарова, открытие нового представительства может произойти уже в 2022 году.
Напомним, в Уфе проходит «Международная неделя бизнеса – 2021. Инвестиции в будущее». Деловая программа посвящена экономике, экспорту, инвестициям, медиа, а также малому и среднему предпринимательству стран-участниц ШОС и БРИКС.
Фото: ИА «Башинформ»