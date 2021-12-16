В Китае появится представительство Башкортостана

Я бы мог сейчас назвать дату, но просто потом Глава республики спросит меня: «Почему ты называешь дату, не утвердив со мной?» Поэтому я не буду ее называть. Я уверен, что это произойдет в ближайшее время. Китай является нашим стратегическим партнером по товарообороту и, конечно, это обязывает нас взаимодействовать, быть ближе.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан