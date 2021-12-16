В Китае появится представительство Башкортостана

Об этом заявил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на Международной неделе бизнеса в Уфе. По его словам, Китай – стратегический партнер Башкирии по товарообороту.

Фото №1 - В Китае появится представительство Башкортостана

Я бы мог сейчас назвать дату, но просто потом Глава республики спросит меня: «Почему ты называешь дату, не утвердив со мной?» Поэтому я не буду ее называть. Я уверен, что это произойдет в ближайшее время. Китай является нашим стратегическим партнером по товарообороту и, конечно, это обязывает нас взаимодействовать, быть ближе.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Как добавил премьер-министр республиканского правительства, Башкортостан уже открыл несколько представительств в Австрии, Казахстане и Беларуси. По словам Андрея Назарова, открытие нового представительства может произойти уже в 2022 году.

Напомним, в Уфе проходит «Международная неделя бизнеса – 2021. Инвестиции в будущее». Деловая программа посвящена экономике, экспорту, инвестициям, медиа, а также малому и среднему предпринимательству стран-участниц ШОС и БРИКС.

Фото: ИА «Башинформ»

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