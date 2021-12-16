ОЭЗ «Алга» признана самой динамично развивающейся в России

ОЭЗ «Алга» назвали открытием года. Особая экономическая зона, расположенная на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов, признана самой динамично развивающейся в России.
Результаты V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ озвучили на пресс-конференции в агентстве ТАСС. В ней принял участие Радий Хабиров. Таких высоких темпов развития, по мнению главы Башкортостана, удалось достичь благодаря вовлечённости в процесс и республиканских, и муниципальных органов власти.
Радий Хабиров рассказал о дальнейших планах развития ОЭЗ в республике. В работе – проекты ещё 11 резидентов с объемом инвестиций порядка 33 млрд рублей. К середине следующего года вся территория будет распределена, поэтому особая экономическая зона будет расширяться на другие муниципалитеты, заявил Радий Хабиров.