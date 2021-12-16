ОЭЗ «Алга» признана самой динамично развивающейся в России

ОЭЗ «Алга» назвали открытием года. Особая экономическая зона, расположенная на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов, признана самой динамично развивающейся в России.

Результаты V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ озвучили на пресс-конференции в агентстве ТАСС. В ней принял участие Радий Хабиров. Таких высоких темпов развития, по мнению главы Башкортостана, удалось достичь благодаря вовлечённости в процесс и республиканских, и муниципальных органов власти.

Каждую неделю я лично провожу «Инвестиционные часы». Кстати, вчера мы провели 100-й «Инвестчас» и подвели некоторые итоги. Через наши «Инвестиционные часы» прошло порядка 390 инвестпроектов, которые получили статус приоритетных, на общую сумму почти 1 трлн рублей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - ОЭЗ «Алга» признана самой динамично развивающейся в России

Радий Хабиров рассказал о дальнейших планах развития ОЭЗ в республике. В работе – проекты ещё 11 резидентов с объемом инвестиций порядка 33 млрд рублей. К середине следующего года вся территория будет распределена, поэтому особая экономическая зона будет расширяться на другие муниципалитеты, заявил Радий Хабиров.

В существующих границах ОЭЗ «Алга» у нас осталось порядка 120 га, которые мы можем предоставить. Я, кстати, приглашаю инвесторов, остались неплохие участки. Думаю, что к середине 2022 года мы распределим оставшуюся землю. После этого мы сразу будем подавать заявку на расширение особой экономической зоны на другие муниципалитеты. Такое возможно, и соответствующие документы мы уже готовим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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