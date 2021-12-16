ОЭЗ «Алга» признана самой динамично развивающейся в России

В существующих границах ОЭЗ «Алга» у нас осталось порядка 120 га, которые мы можем предоставить. Я, кстати, приглашаю инвесторов, остались неплохие участки. Думаю, что к середине 2022 года мы распределим оставшуюся землю. После этого мы сразу будем подавать заявку на расширение особой экономической зоны на другие муниципалитеты. Такое возможно, и соответствующие документы мы уже готовим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан