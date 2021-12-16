В Москве прошла рабочая встреча Радия Хабирова и Дениса Мантурова

Глава республики Радий Хабиров встретился с министром промышленности и торговли России. Денис Мантуров отметил лидирующую позицию Башкортостана в рейтинге регионов по итогам прошлого года по эффективности промышленной политики.

Министр предложил воспользоваться мерами господдержки на создание инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности в республике. Механизм поддержки будет запущен со следующего года.