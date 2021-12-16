В Госсобрании Башкирии состоялось последнее в 2021 году пленарное заседание

Башкирские депутаты определили, в какие новогодние дни можно будет купить алкоголь. Сегодня состоялось последнее в году пленарное заседание Госсобрания. Парламентарии рассмотрели около 50 законопроектов, в том числе о принимаемом на следующий год бюджете региона и о помощи приемным семьям после совершеннолетия ребенка.

Две недели остается до Нового года. В канун праздничных каникул депутаты решили вновь определить правила продажи алкоголя. Правда, на этот раз вместо ужесточения поправки смягчают правила оборота горячительного. Так, 3 января вместо полного запрета устанавливают ограничение продажи – с 8 до 17 часов. С 3 по 6 число – с 10 до 17.

Полное ограничение дает людям возможность искать суррогатную продукцию. Поэтому мы решили все же полностью не снимать ограничения, а лишь смягчить их. Халил Рахимов, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан

После нескольких поправок был представлен проект бюджета на ближайшие 3 года. Ожидаются новые субсидии на модернизацию театров юного зрителя, обновление базы средних профессиональных учебных заведений. Увеличиваются субсидии на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Почти на 15 млрд рублей больше по сравнению с 2021-м станет финансирование республиканских адресных инвестиционных программ. В общей сумме доходы регионального бюджета запланированы в объеме 246 миллиардов рублей.

По нашим инициативам в первую очередь увеличение выделенных средств на безопасность школ, приобретение жилья для детей-сирот, покупка двух станций мониторинга атмосферного воздуха в Уфе и Стерлитамаке. Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

Депутаты вышли с предложением увеличить сроки выплат пособий для патронатных родителей. По новому проекту, они будут продолжать получать деньги и после совершеннолетия ребенка, вплоть до 23 лет. Для этого понадобится написать заявление.

Для этого нужна справка по месту учебы и заявление от его родителей. Размер выплат сохраняется такой же – 8 тысяч. Сегодня у нас в регионе 5700 таких детей, то есть это коснется почти 6 тысяч детей. Салават Харасов, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан

На законодательном уровне будет закреплено понятие «оправданный риск». По предложению депутатов необходимо освободить от ответственности спасателей, которые в чрезвычайной ситуации превысили пределы крайней необходимости. Даже если в этом случае пострадали люди.

В Башкортостане сегодня действуют 26 политических партий. Хотя большинство из них не прошли в парламент по итогам выборов, они все равно представляют интересы весомой части общества. А потому их представители также присутствовали на итоговом заседании.

Пожалуй, самым продолжительным на заседании было выступление вице-премьера Максима Забелина относительно ситуации с коронавирусной инфекцией. У депутатов накопилось много вопросов. По словам руководителя Минздрава, коллективный иммунитет в регионе, по прогнозу, может сформироваться к февралю следующего года при условии сохранения темпов прививочной кампании и активной ревакцинации населения.