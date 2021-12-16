В Госсобрании Башкирии состоялось последнее в 2021 году пленарное заседание

Башкирские депутаты определили, в какие новогодние дни можно будет купить алкоголь. Сегодня состоялось последнее в году пленарное заседание Госсобрания. Парламентарии рассмотрели около 50 законопроектов, в том числе о принимаемом на следующий год бюджете региона и о помощи приемным семьям после совершеннолетия ребенка.
Две недели остается до Нового года. В канун праздничных каникул депутаты решили вновь определить правила продажи алкоголя. Правда, на этот раз вместо ужесточения поправки смягчают правила оборота горячительного. Так, 3 января вместо полного запрета устанавливают ограничение продажи – с 8 до 17 часов. С 3 по 6 число – с 10 до 17.
После нескольких поправок был представлен проект бюджета на ближайшие 3 года. Ожидаются новые субсидии на модернизацию театров юного зрителя, обновление базы средних профессиональных учебных заведений. Увеличиваются субсидии на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Почти на 15 млрд рублей больше по сравнению с 2021-м станет финансирование республиканских адресных инвестиционных программ. В общей сумме доходы регионального бюджета запланированы в объеме 246 миллиардов рублей.
Депутаты вышли с предложением увеличить сроки выплат пособий для патронатных родителей. По новому проекту, они будут продолжать получать деньги и после совершеннолетия ребенка, вплоть до 23 лет. Для этого понадобится написать заявление.
На законодательном уровне будет закреплено понятие «оправданный риск». По предложению депутатов необходимо освободить от ответственности спасателей, которые в чрезвычайной ситуации превысили пределы крайней необходимости. Даже если в этом случае пострадали люди.
В Башкортостане сегодня действуют 26 политических партий. Хотя большинство из них не прошли в парламент по итогам выборов, они все равно представляют интересы весомой части общества. А потому их представители также присутствовали на итоговом заседании.
Пожалуй, самым продолжительным на заседании было выступление вице-премьера Максима Забелина относительно ситуации с коронавирусной инфекцией. У депутатов накопилось много вопросов. По словам руководителя Минздрава, коллективный иммунитет в регионе, по прогнозу, может сформироваться к февралю следующего года при условии сохранения темпов прививочной кампании и активной ревакцинации населения.
В общей сложности парламентарии рассмотрели более 50 вопросов. Также они наметили программу работы на весеннюю сессию.