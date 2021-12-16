В Министерстве транспорта Башкирии подвели итоги 2021 года

Улицу Пугачёва в Уфе ожидает большая реконструкция. Количество полос увеличится до четырёх, появится современная, комфортная развязка. Финансироваться проект будет за счет инфраструктурного кредита, который получил Башкортостан.
Об этом сегодня на брифинге рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Булышев. Руководитель ведомства подвёл итоги года и заявил о планах на следующий. Главным дорожным достижением стало окончание строительство моста через реку Белую и завершение реконструкции путепровода Заки Валиди. Также в республике начал курсировать новый скорый поезд «Орлан» из Уфы в Кумертау и Оренбург. На маршрут заступили и 220 новых автобусов. В скором времени, пообещали в Минтрансе республики, жители заметят улучшение в автобусных перевозках.