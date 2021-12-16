В Министерстве транспорта Башкирии подвели итоги 2021 года

Об этом сегодня на брифинге рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Булышев. Руководитель ведомства подвёл итоги года и заявил о планах на следующий. Главным дорожным достижением стало окончание строительство моста через реку Белую и завершение реконструкции путепровода Заки Валиди. Также в республике начал курсировать новый скорый поезд «Орлан» из Уфы в Кумертау и Оренбург. На маршрут заступили и 220 новых автобусов. В скором времени, пообещали в Минтрансе республики, жители заметят улучшение в автобусных перевозках.