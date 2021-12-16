На Международной неделе бизнеса в Уфе обсудили развитие событийной индустрии

Мы говорим о привлечении туризма в республику, все это должно фокусироваться на достопримечательностях, национальном искусстве. Все это должно составлять красивый видеоряд, потому что сейчас пользователи больше потребляют видеоконтент.

Юлия Жоля, президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий, общественный уполномоченный по событийной индустрии в г. Москве