На Международной неделе бизнеса в Уфе обсудили развитие событийной индустрии

В рамках Международной недели бизнеса в Уфе прошла тематическая сессия. Она была посвящена событийной индустрии как инструменту продвижения территории.
Спикеры обсудили вопросы влияния направления на развитие города, бизнеса и креативной отрасли, предложили методы прокачки ивент-сообщества. Здесь, как в бизнесе, отметили профессионалы, нужно определить аудиторию, поставить задачи и наметить стратегию реализации. Основную роль в современном мире для раскачки ивент-индустрии играют социальные сети.
В концертном зале «Башкортостан» состоялась еще одна встреча в рамках событийной индустрии. Тема круглого стола – билетный маркетинг. К мастер-классу в онлайн-формате подключились организаторы мероприятий из городов и районов республики. Как продать все билеты и какие есть риски, мнением поделились те, кто имеет большой опыт в этой сфере.