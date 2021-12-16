На Международной неделе бизнеса в Уфе обсудили развитие событийной индустрии

В рамках Международной недели бизнеса в Уфе прошла тематическая сессия. Она была посвящена событийной индустрии как инструменту продвижения территории.

Спикеры обсудили вопросы влияния направления на развитие города, бизнеса и креативной отрасли, предложили методы прокачки ивент-сообщества. Здесь, как в бизнесе, отметили профессионалы, нужно определить аудиторию, поставить задачи и наметить стратегию реализации. Основную роль в современном мире для раскачки ивент-индустрии играют социальные сети.

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Мы говорим о привлечении туризма в республику, все это должно фокусироваться на достопримечательностях, национальном искусстве. Все это должно составлять красивый видеоряд, потому что сейчас пользователи больше потребляют видеоконтент.

Юлия Жоля, президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий, общественный уполномоченный по событийной индустрии в г. Москве

В концертном зале «Башкортостан» состоялась еще одна встреча в рамках событийной индустрии. Тема круглого стола – билетный маркетинг. К мастер-классу в онлайн-формате подключились организаторы мероприятий из городов и районов республики. Как продать все билеты и какие есть риски, мнением поделились те, кто имеет большой опыт в этой сфере.

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