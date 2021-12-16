В Уфе наградили медработников и волонтеров, работавших в спецпунктах вакцинации

Церемония прошла в Университете третьего возраста, где развернут прививочный пункт для пожилых граждан. Благодарственные письма и подарки получили порядка 40 человек.

Это врачи и медсестры, которые откликнулись на призыв помощи, а также автоволонтеры, которые ежедневно помогали граждан 65+ добираться на вакцинацию. В течение последних двух месяцев в республике работали более 60 пунктов вакцинации для пожилых. За это время там прививки получили около 95 тысяч человек. И работа в этом направлении продолжится.

Фото №1 - В Уфе наградили медработников и волонтеров, работавших в спецпунктах вакцинации

Мы подходим к 60% вакцинации взрослого населения, раньше пожилые граждане отставали примерно на треть. Благодарим первую поликлинику, волонтеров, организаторов проекта «Наша забота», партнеров.

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