В Уфе наградили медработников и волонтеров, работавших в спецпунктах вакцинации

Это врачи и медсестры, которые откликнулись на призыв помощи, а также автоволонтеры, которые ежедневно помогали граждан 65+ добираться на вакцинацию. В течение последних двух месяцев в республике работали более 60 пунктов вакцинации для пожилых. За это время там прививки получили около 95 тысяч человек. И работа в этом направлении продолжится.