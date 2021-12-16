В семи деревнях Башкирии впервые появится газ

Самая, наверное, большая сложность – это согласование проходимости трассы по лесфонду и нацпарку. Потому что многое зависит от того, как быстро согласуются эти леса, прохождение и вырубка лесов. И уже после мы начинаем идти и укладывать наш трубопровод.

Николай Стефанович, начальник участка