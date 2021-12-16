В семи деревнях Башкирии впервые появится газ

В семи населенных пунктах Бурзянского района скоро впервые появится газ. Газопровод свяжет райцентр с деревнями Миндигулово, Атиково, Киекбаево, Гадельгареево, Кутаново и Иргизлы. Эти населённые пункты расположены в труднодоступных местах горнолесной части республики.
Строительство в том числе проходит по территории нацпарка «Башкирия» и заказника «Алтын Солок». Работы стартовали в октябре. В соответствии с поручением президента, газ бесплатно подведут до границ домовладений. Основные сроки газификации обозначены: к домам голубое топливо должны подвести до июня 2022 года. Сейчас рабочие ведут прокладку футляров.