В семи деревнях Башкирии впервые появится газ

В семи населенных пунктах Бурзянского района скоро впервые появится газ. Газопровод свяжет райцентр с деревнями Миндигулово, Атиково, Киекбаево, Гадельгареево, Кутаново и Иргизлы. Эти населённые пункты расположены в труднодоступных местах горнолесной части республики.

Строительство в том числе проходит по территории нацпарка «Башкирия» и заказника «Алтын Солок». Работы стартовали в октябре. В соответствии с поручением президента, газ бесплатно подведут до границ домовладений. Основные сроки газификации обозначены: к домам голубое топливо должны подвести до июня 2022 года. Сейчас рабочие ведут прокладку футляров.

Фото №1 - В семи деревнях Башкирии впервые появится газ

Самая, наверное, большая сложность – это согласование проходимости трассы по лесфонду и нацпарку. Потому что многое зависит от того, как быстро согласуются эти леса, прохождение и  вырубка лесов. И уже после мы начинаем идти и укладывать наш трубопровод.

Николай Стефанович, начальник участка
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