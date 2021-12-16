В Уфе подвели итоги XV Республиканского культурно-спортивного фестиваля

Сегодня в Уфе подвели итоги и наградили победителей и призеров 15-го Республиканского культурно-спортивного фестиваля. В мероприятии принимали участие воспитанники государственных коррекционных учреждений.
Соревнования проходили в онлайн-формате, то есть ребята отправляли на конкурс видео. В ролике они демонстрировали свои навыки в физкультуре и спорте, вокальном и хореографическом мастерстве и не только. Особенно впечатлила судей работа 15-летней Екатерины Климовой. Месяц назад у девочки не стало мамы, и она посвятила ей песню.
Всего в фестивале приняли участие более 150 обучающихся с ментальными нарушениями из 26 коррекционных учреждений. Целью мероприятия является выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области художественного творчества и физической культуры и спорта. Жюри отметили всех участников. В числе призеров оказались представители коррекционных школ-интернатов Илишевского, Стерлитамакского, Янаульского, Белебеевского районов республики, а также ряда сел и городов.