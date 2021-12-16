В Уфе подвели итоги XV Республиканского культурно-спортивного фестиваля

Сегодня в Уфе подвели итоги и наградили победителей и призеров 15-го Республиканского культурно-спортивного фестиваля. В мероприятии принимали участие воспитанники государственных коррекционных учреждений.

Соревнования проходили в онлайн-формате, то есть ребята отправляли на конкурс видео. В ролике они демонстрировали свои навыки в физкультуре и спорте, вокальном и хореографическом мастерстве и не только. Особенно впечатлила судей работа 15-летней Екатерины Климовой. Месяц назад у девочки не стало мамы, и она посвятила ей песню.

Для детей это возможность проявить свои таланты, свое искусство и возможность пообщаться с детьми из других коррекционных школ. И дети этот фестиваль ждут каждый год.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан 
Фото №1 - В Уфе подвели итоги XV Республиканского культурно-спортивного фестиваля

Всего в фестивале приняли участие более 150 обучающихся с ментальными нарушениями из 26 коррекционных учреждений. Целью мероприятия является выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области художественного творчества и физической культуры и спорта. Жюри отметили всех участников. В числе призеров оказались представители коррекционных школ-интернатов Илишевского, Стерлитамакского, Янаульского, Белебеевского районов республики, а также ряда сел и городов.

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