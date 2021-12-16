В Уфе подвели итоги XV Республиканского культурно-спортивного фестиваля

Соревнования проходили в онлайн-формате, то есть ребята отправляли на конкурс видео. В ролике они демонстрировали свои навыки в физкультуре и спорте, вокальном и хореографическом мастерстве и не только. Особенно впечатлила судей работа 15-летней Екатерины Климовой. Месяц назад у девочки не стало мамы, и она посвятила ей песню.