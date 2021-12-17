В Башкирии мужчину ограбил его знакомый

По предварительным данным, у заявителя в гостях находился его знакомый, с которым они распивали спиртные напитки. В ходе посиделок гостю пришла идея демонтировать газовую колонку, под предлогом ремонта. Хозяин не стал возражать, вот только обратно возвращать похищенное приятель не спешил. Тогда мужчина решил обратиться в полицию.

пресс-служба МВД РБ