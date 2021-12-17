В Башкирии мужчину ограбил его знакомый

45-летний житель поселка Приютово обратился в полицию и рассказал, что из его дома похитили нагреватель газовой колонки. Сумма ущерба составила восемь тысяч рублей.
По предварительным данным, у заявителя в гостях находился его знакомый, с которым они распивали спиртные напитки. В ходе посиделок гостю пришла идея демонтировать газовую колонку, под предлогом ремонта. Хозяин не стал возражать, вот только обратно возвращать похищенное приятель не спешил. Тогда мужчина решил обратиться в полицию.
пресс-служба МВД РБ
Полицейскими был задержан 42-летний местный житель. Свою вину он признал.
На мужчину завели уголовное дело по статье "Грабеж". Сейчас он находится под подпиской о невыезде.