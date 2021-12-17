В Башкирии за взяточничество осудили бывшего главу сельсовета
В Иглинском районе Башкирии суд вынес приговор 32-летнему бывшему главе Уктеевского сельсовета. Его признали виновным во взяточничестве и служебном подлоге.
Как установлено следствием и судом, в августе-сентябре 2021 года к главе сельсовета обратился гражданин с просьбой оказать помощь в получении и оформлении в собственность его отца земельного участка, который ранее никогда не проживал и не был зарегистрирован на территории сельсовета и не имел права на безвозмездное получение земли. Подсудимый согласился, однако, взамен потребовал взятку в размере 120 тыс. рублей. При получении денежных средств чиновник передал изданную им выписку из похозяйственной книги, содержащую заведомо ложные сведения о наличии у отца взяткодателя права на земельный участок в селе Уктеево площадью 33 сотки, после чего был задержан с поличным сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Иглинскому району.
пресс-служба СУ СКР РБ
Свою вину экс-глава сельсовета признал частично. Его приговорили 4 годам колонии, а также ему назначили штраф в пятикратном размере от суммы взятки.
Теперь бывшему главе сельсовета запрещено на четыре года занимать должности в органах местного самоуправления и на госслужбе. В зале суда его взяли под стражу.