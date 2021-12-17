Башкирия перевыполнила план по привлечению резидентов ТОСЭР

В этом году мы привлекли в два раза больше резидентов, чем планировали. Думали, что будут привлечены 14, а по факту год заканчиваем с тем, что удалось привлечь 31 резидента. По этому показателю, по динамике прихода резидентов в ТОСЭР, мы занимаем второе место в России. Всего в ТОСЭР у нас сейчас насчитывается 99 резидентов. Работаем с резидентами, время рассмотрения документов от потенциальных инвесторов сократилось с 30 до 10 дней. Кроме того, в качестве господдержки выделяем земельный участок без торгов, быстро подключаем к инженерным сетям. Это позволяет инвесторам быть уверенными в том, что их здесь ждут, поддерживают, что они реализуют свои проекты быстрее, а также то, что на территории Башкортостана им гарантирована безопасная и комфортная работа. о итогам 10 месяцев 2021 года инвестиции в основной капитал республики превысили 244 млрд рублей, что составило 103,6% по сравнению с январем-октябрем прошлого года.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства РБ