Башкирия перевыполнила план по привлечению резидентов ТОСЭР

Башкирия перевыполнила план по привлечению резидентов ТОСЭР вдвое. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на форуме «Международная неделя бизнеса-2021», который проходит в Уфе.

Фото №1 - Башкирия перевыполнила план по привлечению резидентов ТОСЭР

В частности, в ОЭЗ «Алга» работают 10 резидентов. Такой успех экономической зоны позволил создать 44 тысяч рабочих мест.

В этом году мы привлекли в два раза больше резидентов, чем планировали. Думали, что будут привлечены 14, а по факту год заканчиваем с тем, что удалось привлечь 31 резидента. По этому показателю, по динамике прихода резидентов в ТОСЭР, мы занимаем второе место в России. Всего в ТОСЭР у нас сейчас насчитывается 99 резидентов. Работаем с резидентами, время рассмотрения документов от потенциальных инвесторов сократилось с 30 до 10 дней. Кроме того, в качестве господдержки выделяем земельный участок без торгов, быстро подключаем к инженерным сетям. Это позволяет инвесторам быть уверенными в том, что их здесь ждут, поддерживают, что они реализуют свои проекты быстрее, а также то, что на территории Башкортостана им гарантирована безопасная и комфортная работа. о итогам 10 месяцев 2021 года инвестиции в основной капитал республики превысили 244 млрд рублей, что составило 103,6% по сравнению с январем-октябрем прошлого года.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства РБ 

По итогам 10 месяцев 2021 года инвестиции в основной капитал республики превысили 244 млрд рублей, что составило 103,6% по сравнению с январем-октябрем прошлого года.

Мы изучили опыт наших коллег при создании нашего ОЭЗ «Алга». Наши делегации побывали в Москве, Московской области, в Татарстане. Там особые экономические зоны существовали более 10 лет, и у них был накоплен существенный опыт, сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Диалог с командой Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России помог принять нам правильные решения. Мы учитывали вопрос транспортно-логистической доступности, наличия трудовых ресурсов и инженерных коммуникаций. Поэтому нами было принято решение локализовать ее в крупном промышленном узле, где рядом находится три промышленных города. Там наличие трудовых ресурсов позволяет развивать ее. На следующей неделе мы там запускаем швейное производство и нам нужно 800 швей. На данный момент мы нашли и обучили 200. Понятно, что мы решим эту проблему, но, как видите, даже в таком крупном промышленном узле возникают такие проблемы. С учетом опыта наших коллег и наших наработок мы локализовали ОЭЗ «Алга» там, где нужно.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Фото: ИА Башинформ. 

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