Башкирия перевыполнила план по привлечению резидентов ТОСЭР вдвое. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на форуме «Международная неделя бизнеса-2021», который проходит в Уфе.
В частности, в ОЭЗ «Алга» работают 10 резидентов. Такой успех экономической зоны позволил создать 44 тысяч рабочих мест.
По итогам 10 месяцев 2021 года инвестиции в основной капитал республики превысили 244 млрд рублей, что составило 103,6% по сравнению с январем-октябрем прошлого года.
Мы изучили опыт наших коллег при создании нашего ОЭЗ «Алга». Наши делегации побывали в Москве, Московской области, в Татарстане. Там особые экономические зоны существовали более 10 лет, и у них был накоплен существенный опыт, сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Фото: ИА Башинформ.