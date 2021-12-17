В Уфе произошла авария с участием 15 машин

Сегодня, 17 декабря, рано утром в Уфе произошла крупная авария. Инцидент зафиксирован на автодороге Уфа-Оренбург недалеко от остановок общественного транспорта «Кафе «Отдых» и «Металлобаза».
На указанном участке произошло три аварии. Механические повреждения получили 15 машин. Информация о пострадавших уточняется.
Известно, что ДТП произошло в условиях дождя. Движение транспорта на участке затруднено. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
За последние сутки зафиксировано 92 дорожно-транспортных происшествия. В авариях получили травмы 2 человека.