В Уфе маленькая женщина попыталась ограбить таксиста

В Уфе произошло нелепое ограбление таксиста. Подробности инцидента сообщил портал Mash Batash.
Местная жительница с дварфизмом (то есть, с карликовостью – прим. ред.) провела день в магазинах, а после решила отправиться домой на такси. С водителем у них завязалась непринужденная беседа. Женщина даже пожаловалась, что её рост приносит много проблем. Например, уфимке даже при предъявлении паспорта не всегда продают алкоголь. Женщина попросила помощи у таксиста, но тот отказался.
Однако мужчина с радостью помог занести домой к женщине многочисленные пакеты. Когда таксист спустился за последним, заметил, что его телефон пропал. Он сразу понял, кто украл его мобильный, и вызвал сотрудников полиции. С правоохранителями маленькая женщина устроила торги: она вернет телефон, а ей отдадут пакет с её покупками. И хотя конфликт удалось уладить, мужчина заявление в полицию всё же написал.