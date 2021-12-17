В Уфе маленькая женщина попыталась ограбить таксиста

Местная жительница с дварфизмом (то есть, с карликовостью – прим. ред.) провела день в магазинах, а после решила отправиться домой на такси. С водителем у них завязалась непринужденная беседа. Женщина даже пожаловалась, что её рост приносит много проблем. Например, уфимке даже при предъявлении паспорта не всегда продают алкоголь. Женщина попросила помощи у таксиста, но тот отказался.