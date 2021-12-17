В Башкирии из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 239 человек

Сегодня, 17 декабря, около шести часов утра в Мелеузе произошёл крупный пожар. Возгорание было зафиксировано в пятиэтажке по улице 31 микрорайон.

На первом этаже огнем охватило однокомнатную квартиру. На место происшествия в экстренном порядке прибыли службы спасения. Из зоны воздействия опасных факторов было эвакуировано 239 человек, среди которых 34 – дети.

В сгоревшей квартире было найдено бездыханное тело мужчины – его личность устанавливается. Ещё одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Пожарные тушили возгорание чуть меньше часа. Причины случившегося выясняются.