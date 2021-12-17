В Уфе определили имена молодых ученых, которые получат республиканские гранты

Впервые в Башкортостане в рамках Года науки и технологий, объявленного президентом России, учреждены гранты молодым ученым. На получение государственной поддержки был объявлен конкурс. Уже определены десять аспирантов и десять кандидатов наук.

Гранты выделяются на двухлетний срок для проведения научных исследований: аспирантам – в размере 500 тысяч рублей ежегодно; кандидатам наук – в размере 1 миллиона рублей ежегодно.

От БашГУ было подано 15 заявок, треть из них одобрены. Пять наших кандидатов наук и аспирантов получили поддержку в виде 500 тысяч рублей. Светлана Мустафина, проректор по научно-инновационной работе БашГУ

Большие научные коллективы тоже получат поддержку. Там сумма может достигать 75 миллионов рублей. Башкирский медицинский университет представил два проекта. Первый совместная работа с ведущим немецким вузом. Они занимаются регенеративной медициной и проблемами современной микрохирургии.