Гендиректор Корпорации МСП оценил опыт Башкирии по поддержке предпринимательства

В Уфе с 15 по 18 декабря проходит крупный форум «Международная неделя бизнеса-2021». В рамках мероприятия лучшие эксперты обсуждают направления развития экономики региона и страны.

Фото №1 - Гендиректор Корпорации МСП оценил опыт Башкирии по поддержке предпринимательства

Так, сегодня, 17 декабря, было подписано соглашение о финансовой поддержки предпринимателей. Соглашение заключило правительство Башкирии и Корпорация МСП, которая и предоставит необходимые ресурсы.

Об этом заявил во время пресс-подхода генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич после встречи с бизнес-сообществом.

Сегодня вместе с коллегами из Башкортостана начинаем новый эксперимент по встраиванию фермеров в торговые сети. Мы договорились с ритейлорами, чтобы фермеры могли по льготным ставкам, по правилам установленным регионом торговать своей продукцией. С Башкортостаном мы будем активно работать и по другим направлениям, и нам интересны наработки республики по поддержке малого и среднего бизнеса.

Александр Исаевич

Фото: ИА Башинформ. 

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