Гендиректор Корпорации МСП оценил опыт Башкирии по поддержке предпринимательства

Сегодня вместе с коллегами из Башкортостана начинаем новый эксперимент по встраиванию фермеров в торговые сети. Мы договорились с ритейлорами, чтобы фермеры могли по льготным ставкам, по правилам установленным регионом торговать своей продукцией. С Башкортостаном мы будем активно работать и по другим направлениям, и нам интересны наработки республики по поддержке малого и среднего бизнеса.

Александр Исаевич