Гендиректор Корпорации МСП оценил опыт Башкирии по поддержке предпринимательства

В Уфе с 15 по 18 декабря проходит крупный форум «Международная неделя бизнеса-2021». В рамках мероприятия лучшие эксперты обсуждают направления развития экономики региона и страны.
Так, сегодня, 17 декабря, было подписано соглашение о финансовой поддержки предпринимателей. Соглашение заключило правительство Башкирии и Корпорация МСП, которая и предоставит необходимые ресурсы.
Об этом заявил во время пресс-подхода генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич после встречи с бизнес-сообществом.
Фото: ИА Башинформ.