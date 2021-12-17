В Уфе сняли с рейса пассажира, который находится в федеральном розыске

Накануне, 16 декабря, в Уфе в аэропорту задержали мужчину, который находится в федеральном розыске. В столицу Башкирии он прибыл из Омска.

Как сообщает ИА «Башинформ», мужчина был задержан сразу после прибытия самолета. Сотрудники правоохранительных органов вывели пассажира из самолета без скандала и криков, опираясь на ориентировку. После задержанного доставили в Стерлитамак, где и расследуется уголовное дело в отношении мужчины.