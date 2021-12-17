Правоохранители Башкирии задержали замглаву Октябрьского района Уфы

Расуля Кагирова подозревают в получении взятки в крупном размере. В частности, он потребовал 200 тысяч рублей у местного предпринимателя, пообещав покровительство по службе и отсутствие препятствий в развитии. Испугавшись последствий, бизнесмен передал чиновнику две кофе-машины стоимостью 47 тысяч рублей.