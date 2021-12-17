Правоохранители Башкирии задержали замглаву Октябрьского района Уфы

В Уфе был задержан заместитель главы Октябрьского района Расуль Кагиров. Следственный комитет Башкирии прокомментировал задержание чиновника.
Расуля Кагирова подозревают в получении взятки в крупном размере. В частности, он потребовал 200 тысяч рублей у местного предпринимателя, пообещав покровительство по службе и отсутствие препятствий в развитии. Испугавшись последствий, бизнесмен передал чиновнику две кофе-машины стоимостью 47 тысяч рублей.
16 декабря Расуль Кагиров был задержан при получении оставшейся взятки – 150 тысяч рублей. Правоохранители проводят обыск в доме и на рабочем месте чиновника. Решается вопрос о заключении его под стражу.