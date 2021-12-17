В Башкирии подходит к концу разработка четвертого пакета мер господдержки

Министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов рассказал о поддержке бизнеса в регионе. Об этом он сообщил на крупном форуме «Международная неделя бизнеса-2021».

Фото №1 - В Башкирии подходит к концу разработка четвертого пакета мер господдержки

В Башкирии завершается разработка четвертого пакета мер государственной поддержки. При этом главная часть этого проекта будет направлена на поддержку сельского хозяйства, мелиорацию и модернизацию техники.

Конечно же, особое приоритетное направление — Зауралье, северо-восток республики — там, где наше государственное содействие требуется больше всего. Четвертый пакет мер господдержки во многом уже упакован. В январе мы проведем большую пресс-конференцию и презентуем его там.

Рустам Муратов 

Как подчеркнул первый вице-премьер, не меньшее значение для местных властей имеет малое и среднее предпринимательство.

Сегодня мы начали экономический день «Международной недели бизнеса» именно с этой темы, дабы показать всем, что это одно из самых главных направлений. Так, как живет малое и среднее предпринимательство, так живет и вся экономика. Это некий лакмус. В этой сфере тоже наблюдается положительная динамика. Пока не все радует — есть, куда стремиться. Ну, и конечно же, для нас очень важно содействие Корпорации МСП — трансляция или пилотирование всего инструментария, причем довольно широкого. Будем этим заниматься, развивать малое и среднее предпринимательство.

Рустам Муратов 

Фото: ИА Башинформ. 

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