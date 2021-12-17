В Башкирии подходит к концу разработка четвертого пакета мер господдержки

Министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов рассказал о поддержке бизнеса в регионе. Об этом он сообщил на крупном форуме «Международная неделя бизнеса-2021».
В Башкирии завершается разработка четвертого пакета мер государственной поддержки. При этом главная часть этого проекта будет направлена на поддержку сельского хозяйства, мелиорацию и модернизацию техники.
Как подчеркнул первый вице-премьер, не меньшее значение для местных властей имеет малое и среднее предпринимательство.
Фото: ИА Башинформ.