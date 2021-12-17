В Башкирии подходит к концу разработка четвертого пакета мер господдержки

Сегодня мы начали экономический день «Международной недели бизнеса» именно с этой темы, дабы показать всем, что это одно из самых главных направлений. Так, как живет малое и среднее предпринимательство, так живет и вся экономика. Это некий лакмус. В этой сфере тоже наблюдается положительная динамика. Пока не все радует — есть, куда стремиться. Ну, и конечно же, для нас очень важно содействие Корпорации МСП — трансляция или пилотирование всего инструментария, причем довольно широкого. Будем этим заниматься, развивать малое и среднее предпринимательство.

Рустам Муратов