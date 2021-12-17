В Башкирии появился «фейк» о побеге из тюрьмы 30 заключенных

Среди жителей Башкирии широко распространилось сообщение-«фейк» о побеге 30 заключенных из тюрьмы. Пресс-служба УФСИН региона прокомментировала информацию.
В сообщении говорится, что якобы из Чекмагушевской тюрьмы сбежали 30 осужденных. Двоих поймали, а ещё 28 в розыске. Неизвестные в сообщении просят не пускать в подъезд чужих и не открывать двери посторонним.
Как сообщила ИА «Башинформ» пресс-служба УФСИН, в Чекмагушевском районе исправительные колонии и следственные изоляторы отсутствуют. Сообщение ничего общего с реальностью не имеет.