В Башкирии появился «фейк» о побеге из тюрьмы 30 заключенных

Среди жителей Башкирии широко распространилось сообщение-«фейк» о побеге 30 заключенных из тюрьмы. Пресс-служба УФСИН региона прокомментировала информацию.

Фото №1 - В Башкирии появился «фейк» о побеге из тюрьмы 30 заключенных

В сообщении говорится, что якобы из Чекмагушевской тюрьмы сбежали 30 осужденных. Двоих поймали, а ещё 28 в розыске. Неизвестные в сообщении просят не пускать в подъезд чужих и не открывать двери посторонним.

Сегодня на ул. Ленина, 21 в селе Большой Куганак появились подозрительные мужчины, одетые в шапку-ушанку, фуфайку с номером. Будьте внимательны! По возможности, встречайте детей со школы. Полиция выехала.

текст сообщения

Как сообщила ИА «Башинформ» пресс-служба УФСИН, в Чекмагушевском районе исправительные колонии и следственные изоляторы отсутствуют. Сообщение ничего общего с реальностью не имеет.

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