Башкирии вошла в тройку регионов с самыми позитивными жителями

Рейтинг был составлен на основе оценок к фотографиям, комментариев и реакций за 2021 год. Специальный алгоритм оценил не только количество реакций, но и их эмоциональную окраску. По данным результатов, жители Башкирии заняли третье место по доброжелательности в социальной сети.