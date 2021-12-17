Башкирии вошла в тройку регионов с самыми позитивными жителями

Башкирия стала третьей в интересном рейтинге. Социальная сеть «Одноклассники» выявила регионы с самым доброжелательным населением.
Рейтинг был составлен на основе оценок к фотографиям, комментариев и реакций за 2021 год. Специальный алгоритм оценил не только количество реакций, но и их эмоциональную окраску. По данным результатов, жители Башкирии заняли третье место по доброжелательности в социальной сети.
Жители региона в этом году с удовольствием обсуждали на просторах сети «Евровидение», Олимпиаду в Токио, съемки фильма на МКСА с Юлией Пересильд, а также путешествие в космос Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона.