В Башкирии погибли 12 голов рогатого скота и 2 лошади

Накануне, 16 декабря, на ферме в Башкирии произошёл пожар, который унес жизни животных. Инцидент зафиксирован в деревне Малая Бальзуга Татышлинского района.
Огнём охватило одноэтажное дощатое помещение. На место инцидента срочно прибыли экстренные службы. Открытое горение удалось ликвидировать.
В пожаре погибли 12 голов рогатого скота и 2 лошади. Среди людей пострадавших и погибших нет. Огонь тушили 5 единиц спецтехники и 9 человек личного состава. Причину пожара предстоит установить.
Фото: МЧС по РБ.