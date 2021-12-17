В Башкирии погибли 12 голов рогатого скота и 2 лошади

Накануне, 16 декабря, на ферме в Башкирии произошёл пожар, который унес жизни животных. Инцидент зафиксирован в деревне Малая Бальзуга Татышлинского района.

В пожаре погибли 12 голов рогатого скота и 2 лошади. Среди людей пострадавших и погибших нет. Огонь тушили 5 единиц спецтехники и 9 человек личного состава. Причину пожара предстоит установить.