В Башкирии мужчина несколько раз ударил супругу об пол

В Бирске местный житель предстал перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью своей супруге. Мужчина несколько раз ударил несчастную об пол.

В июле 46-летний мужчина был с женой в гостях. В один момент женщине позвонил её знакомый. Горожанин сильно приревновал любимую к другому мужчине. В четыре часа утра супруги вернулись домой, и мужчина сразу набросился на возлюбленную.

Обвиняемый сначала ударил женщину рукой в голову. А когда она упала на пол, схватил за волосы и не менее трёх раз ударил головой об пол. После у несчастной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, внутримозговую гематому височной доли, кровоподтеки и ушибов головы, а также туловища и конечностей.