Жителя Башкирии чуть не зарезал хулиган за замечание

В Стерлитамаке перед судом предстанет местный житель. Его обвини в покушении на убийство из хулиганских побуждений.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, в июле этого года пьяный мужчина разбил в парке бутылку. Это заметил простой прохожий, который сделал замечание хулигану и наказал собрать осколки.

Нетрезвый мужчина агрессивно встретил слова прохожего, вытащил охотничий нож и ударил горожанина в грудь. К счастью, пострадавшему удалось вовремя оказать медицинскую помощь. А сам хулиган скрыться не успел. Оказалось, ранее он уже был неоднократно судим за хулиганство, причинение телесных повреждений и даже за причинение смерти по неосторожности. Какой приговор ожидает его в этот раз – решит суд.