В Башкирии при столкновении легковушки и самосвала разбился пассажир

Сегодня, 17 декабря, зафиксирована очередная смертельная авария. В деревне Биккулово столкнулись самосвал и легковой автомобиль.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, на дороге столкнулись самосвал «Хово», которым управлял 30-летний житель Магнитогорска, и «Лада Калина», за рулём которой находился 48-летний уроженец Белорецка.

В аварии погиб 30-летний пассажир легкового авто. Его удалось деблокировать лишь спасателям. Личность погибшего устанавливается. Все обстоятельства ДТП выясняются.