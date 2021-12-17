Башкирия и Корпорация МСП будут развивать новые меры поддержки предпринимателей

Правительство Башкортостана и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства будут вместе развивать новые направления поддержки, а также совершенствовать систему мер поддержки предпринимателей и самозанятых. Об этом договорились Радий Хабиров и гендиректор корпорации Александр Исаевич.

Стороны подписали соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества. Доступность услуг для бизнеса, в частности, будет повышаться благодаря использованию цифровой платформы МСП, которая станет единой точкой доступа ко всем мерам господдержки. Башкортостан вошел в число пилотных регионов, и местные предприниматели станут одними из первых, кто сможет оценить удобство сервисов и проактивность предлагаемых услуг.

Год был довольно непростым для всех отраслей в условиях пандемии коронавируса, но мы старались оказывать содействие бизнесу. Мы приняли три пакета мер поддержки, а все вводимые ограничения внимательно обсуждаем, потому что это сильно бьёт по бизнесу. Хочу передать вам слова благодарности предпринимателей, которые получили поддержку по линии Корпорации МСП. Радий Хабиров Глава, Республики Башкортостан

Руководство республики всегда в числе первых откликается на инициативы Корпорации МСП. Более того, в дополнение к федеральным мерам вы стараетесь предложить свои. Рассчитываем, что совместные усилия дадут синергию, которая поможет увеличить охват бизнеса, расширит возможности использования таких инструментов, как «зонтичные» поручительства, кредитная экспресс-поддержка и другие продукты. Александр Исаевич, генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

Руководитель Корпорации МСП пообщался с бизнесменами. Также состоялась церемония награждения лучших предпринимателей. Кроме того, в Уфе в рамках Международной недели бизнеса открылся первый в стране «Фермерский островок». Это торговая точка формата shop-in-shop: на ее полках представлена продукция местных производителей, представляющих малый бизнес, фермеров и сельхозкооперативов республики. Башкортостан стал пилотным регионом для реализации федерального проекта по созданию такой сети. Всего в республике насчитывается более 7 тысяч фермерских хозяйств.

Мы сейчас поставили таким образом продукцию на входе в магазин, чтобы покупатель сразу же попадал на «Фермерский островок», где представлены продукты, произведенные в Башкирии. У жителей всегда будет доступ к таким натуральным продуктам. Да, они зачастую дороже, чем основной товар на полках самого магазина, но это уникальный фермерский товар. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан