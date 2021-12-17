Башкирия и Корпорация МСП будут развивать новые меры поддержки предпринимателей

Правительство Башкортостана и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства будут вместе развивать новые направления поддержки, а также совершенствовать систему мер поддержки предпринимателей и самозанятых. Об этом договорились Радий Хабиров и гендиректор корпорации Александр Исаевич.
Стороны подписали соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества. Доступность услуг для бизнеса, в частности, будет повышаться благодаря использованию цифровой платформы МСП, которая станет единой точкой доступа ко всем мерам господдержки. Башкортостан вошел в число пилотных регионов, и местные предприниматели станут одними из первых, кто сможет оценить удобство сервисов и проактивность предлагаемых услуг.
Руководитель Корпорации МСП пообщался с бизнесменами. Также состоялась церемония награждения лучших предпринимателей. Кроме того, в Уфе в рамках Международной недели бизнеса открылся первый в стране «Фермерский островок». Это торговая точка формата shop-in-shop: на ее полках представлена продукция местных производителей, представляющих малый бизнес, фермеров и сельхозкооперативов республики. Башкортостан стал пилотным регионом для реализации федерального проекта по созданию такой сети. Всего в республике насчитывается более 7 тысяч фермерских хозяйств.
Четвертый день работы Международной недели бизнеса в Уфе завершился церемонией награждения региональной бизнес-премии Башкортостана «Время первых». Ее вручают успешным предприятиям, которые работают в республике.