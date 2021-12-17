Эксперты: «ОЭЗ «Алга» по праву заняла особое место»

Эксперты прокомментировали признание особой экономической зоны «Алга» самой динамично развивающейся в России. Работа ОЭЗ в границах Ишимбайского и Стерлитамакского районов началась в мае прошлого года.

За короткое время «Алга» заняла лидирующие позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон. Доктор экономических наук Константин Гришин считает, что успех достигнут благодаря открытости руководства региона к бизнесу и созданному благоприятному инвестклимату в республике.

ОЭЗ «Алга» по праву заняла особое место среди других экономических зон и демонстрирует достаточно значимые показатели: за полтора года мы имеем уже 10 инвесторов, и инвесторы заходят туда охотно и с довольно значимыми инвестициями.

В работе проекты ещё 11 резидентов с объемом инвестиций порядка 33 млрд рублей. В зоне «Алга» еще есть свободные участки – к середине следующего года они будут распределены. Создание второй ОЭЗ не планируется, а вот существующую территорию будут расширять на другие муниципалитеты.