В Уфе участники Форума родителей обсудили развитие родных языков

Сына Радия Хабирова учит башкирскому языку няня из Белорецкого района. Об этом Глава Башкортостана рассказал на Форуме родителей, прошедшем в уфимском Конгресс-холле. Своими историями и достижениями также поделились родители из городов и районов. Кроме того, участники сообща решили, как дальше будут не только сохранять, но и развивать родные языки.
Несмотря на официальный статус мероприятия, разговор был скорее по душам. В зале – родители со всего Башкортостана, которые сообща искали пути сохранения родных языков. Глава Башкортостана отметил, что это важнейшая задача. В многонациональном регионе у каждой семьи должна быть возможность разговаривать и учить своих детей на языке предков.
Открытие полилингвальных школ вызвало интерес не только у учеников, но и у родителей. Они просят открыть такие же школы с углубленным изучением не только государственных и иностранных языков, но и татарского, чувашского, удмуртского, марийского. И эти проекты уже обсуждаются. При этом Радий Хабиров отметил, что параллельно нужно разрабатывать и современные методики образования.
Большой шаг в этом направлении удалось сделать в текущем году, который в республике был объявлен Годом башкирской истории. Итоги за отчетный период также подвели в Конгресс-холле «Торатау». Для участия пригласили членов родительских комитетов со всего региона, представителей общественности, членов президиума и исполкома Всемирного курултая башкир, которые и выступили с инициативой назвать 2021 год Годом башкирской истории. С января по декабрь удалось более подробно изучить особенности и историю башкирских родов, провести десятки мероприятий, направленных на укрепление этноса.
Участники форума отметили, что башкирский народ силён разнообразием, в том числе и диалектами. И современные реалии требуют новых методов распространения культурных ценностей на электронных ресурсах. В рамках реализации госпрограммы по сохранению и развитию языков народов Башкортостана 120 художественных и документальных фильмов на башкирском языке были оцифрованы и теперь доступны в социальных сетях. Активистов, которые внесли весомый вклад в сохранение и популяризацию исторического наследия, наградили почетными грамотами и медалью Всемирного курултая башкир. Сложнее всего было работать в период пандемии, признались специалисты.
Глава республики анонсировал один из таких шагов для сохранения истории народа: в Уфе создадут Музей возвращенных имён. Многие помнят башкирских воинов, но мало кто знает о великих путешественниках, учёных, просветителях или революционерах. Они и станут ключевыми экспонатами музея. Радий Хабиров также отметил, что открыт для обсуждения, и предложил участникам форума направить ему свои идеи для рассмотрения. Общую задачу можно решить, выслушав каждого.