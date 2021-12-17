В Уфе участники Форума родителей обсудили развитие родных языков

Сына Радия Хабирова учит башкирскому языку няня из Белорецкого района. Об этом Глава Башкортостана рассказал на Форуме родителей, прошедшем в уфимском Конгресс-холле. Своими историями и достижениями также поделились родители из городов и районов. Кроме того, участники сообща решили, как дальше будут не только сохранять, но и развивать родные языки.

Несмотря на официальный статус мероприятия, разговор был скорее по душам. В зале – родители со всего Башкортостана, которые сообща искали пути сохранения родных языков. Глава Башкортостана отметил, что это важнейшая задача. В многонациональном регионе у каждой семьи должна быть возможность разговаривать и учить своих детей на языке предков.

Я считаю, мы поступаем правильно, как и должны в многонациональной республике. Мы приняли решение строить полилингвальные гимназии в Башкортостане. Наш план был к 2024 году создать 10 башкирских гимназий. Они должны стать неким локомотивом будущего нашей республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Открытие полилингвальных школ вызвало интерес не только у учеников, но и у родителей. Они просят открыть такие же школы с углубленным изучением не только государственных и иностранных языков, но и татарского, чувашского, удмуртского, марийского. И эти проекты уже обсуждаются. При этом Радий Хабиров отметил, что параллельно нужно разрабатывать и современные методики образования.

Самое главное, чтобы они не превращались в обыденные школы. В них должны работать лучшие учителя, применяться лучшие практики и современные методики преподавания. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Большой шаг в этом направлении удалось сделать в текущем году, который в республике был объявлен Годом башкирской истории. Итоги за отчетный период также подвели в Конгресс-холле «Торатау». Для участия пригласили членов родительских комитетов со всего региона, представителей общественности, членов президиума и исполкома Всемирного курултая башкир, которые и выступили с инициативой назвать 2021 год Годом башкирской истории. С января по декабрь удалось более подробно изучить особенности и историю башкирских родов, провести десятки мероприятий, направленных на укрепление этноса.

Мы сделали достаточно много, чтобы восстановить исторические события, позволили людям лучше узнать историю своей семьи. Для этого организовали проекты по цифровизации архивов, чтобы люди знали, из какого они рода-племени, что для башкир очень важно. В республике и соседних регионах открывали мемориальные доски, чтили память выдающихся людей. Все это дает возможность не только знать, кем мы были, но и задать себе вопрос, кем мы станем. Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России, председатель президиума Всемирного курултая башкир

Участники форума отметили, что башкирский народ силён разнообразием, в том числе и диалектами. И современные реалии требуют новых методов распространения культурных ценностей на электронных ресурсах. В рамках реализации госпрограммы по сохранению и развитию языков народов Башкортостана 120 художественных и документальных фильмов на башкирском языке были оцифрованы и теперь доступны в социальных сетях. Активистов, которые внесли весомый вклад в сохранение и популяризацию исторического наследия, наградили почетными грамотами и медалью Всемирного курултая башкир. Сложнее всего было работать в период пандемии, признались специалисты.

Сложно было работать с населением, пришлось переходить в онлайн-формат, чтобы проводить мастер-классы. Эта награда – аванс, мы будем и дальше трудиться на благо нашего народа. Гульгина Баймурзина, специалист по фольклору Республиканского центра народного творчества