В Башкирии непривитых сотрудников начнут отстранять от работы

В Башкирии с субботы начнут отстранять от работы невакцинированных сотрудников. Постановление об обязательной вакцинации против коронавируса вступает в полную силу.

Уже с завтрашнего дня работодатели могут освободить работника от обязанностей без сохранения зарплаты. Соблюдение выполнения требования на предприятиях будут проверять специалисты Роспотребнадзора, выезжая на места. В случае нарушения юрлицу грозит штраф или приостановка деятельности фирмы.