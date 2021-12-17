Два педагога из Башкирии стали победителями Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

Конечно, самое главное в нашей работе, я думаю, это любовь к детям. Вы знаете, я уходила один раз, 4 года не работала, а потом все-таки решила вернуться, потому что думаю, действительно мое призвание – работать с детьми, а в этом году я еще освоила новую профессию психолога и хочу работать с детьми уже в новом направлении.

Миляуша Шафеева, воспитатель детского сада № 51 г. Стерлитамака