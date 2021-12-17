Два педагога из Башкирии стали победителями Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

Награждение прошло в Москве с подключением регионов. В Уфе победителей чествовали из здания Центра управления республикой.

Диплом третей степени в номинации «Детскому саду – здоровый коллектив» получила инструктор по физической культуре Римма Сайгафарова. А вот Миляуша Шафеева стала одной из лучших в номинации «Путь к науке». Обе награжденные работают в дошкольных учреждениях Стерлитамака.

Конечно, самое главное в нашей работе, я думаю, это любовь к детям. Вы знаете, я уходила один раз, 4 года не работала, а потом все-таки решила вернуться, потому что думаю, действительно мое призвание – работать с детьми, а в этом году я еще освоила новую профессию психолога и хочу работать с детьми уже в новом направлении.

Миляуша Шафеева, воспитатель детского сада № 51 г. Стерлитамака
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В Центре управления республикой сегодня также состоялось совещание на тему школьного обучения. Участники Всероссийского форума классных руководителей и конкурса «Учитель года» обсудили вопросы развития системы воспитания в современном образовании. Отдельное внимание уделили дресс-коду в школах. А именно тому, как должны выглядеть современные педагоги.

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