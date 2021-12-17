Два педагога из Башкирии стали победителями Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

Награждение прошло в Москве с подключением регионов. В Уфе победителей чествовали из здания Центра управления республикой.
Диплом третей степени в номинации «Детскому саду – здоровый коллектив» получила инструктор по физической культуре Римма Сайгафарова. А вот Миляуша Шафеева стала одной из лучших в номинации «Путь к науке». Обе награжденные работают в дошкольных учреждениях Стерлитамака.
В Центре управления республикой сегодня также состоялось совещание на тему школьного обучения. Участники Всероссийского форума классных руководителей и конкурса «Учитель года» обсудили вопросы развития системы воспитания в современном образовании. Отдельное внимание уделили дресс-коду в школах. А именно тому, как должны выглядеть современные педагоги.