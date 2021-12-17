В Уфе открылся Международный форум боевых искусств

В первый день турнира сильнейших между собой выявляли юноши и юниоры. В центре спортивной подготовки прошла программа соревнований по девяти видам спорта, включая ушу, рукопашный бой, тайский бокс, карате, абсолютный реальный бой, джиу-джитсу и относительно новый вид спорта – страйкбол.

В следующие два дня состоятся соревнования уже у взрослых спортсменов. В субботу в рамках международного форума боевых искусств пройдет кубок мира по борьбе на поясах, а также гала-программа по различным видам единоборств. Ну а сегодня сильнейшие спортсмены уже получили свои первые медали.