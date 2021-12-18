В Башкирии произошло ДТП со школьным автобусом, в котором находились 8 детей

В Башкирии 17 декабря сотрудниками Госавтоинспекции было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. В нем на момент ДТП находились 8 несовершеннолетних пассажиров.

Столкновение автобуса Газель и Hyundai Porter произошло в районе 22 часов на 69 километре дороги Дюртюли-Нефтекамск, сообщает ГИБДД республики. В автобусе находились 8 несовершеннолетних. Ни дети, ни другие участники ДТП не пострадали.

Сами автомобили получили механические повреждения. На место ДТП прибыли полиция, другие экстренные службы. Подробности произошедшего выясняются.