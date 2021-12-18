В Башкирии предлагают объявить Годом культуры наступающий 2022 год

В Башкирии предложено объявить 2022 год Годом культуры. С такой идеей выступил режиссер Булат Юсупов.
Он предложил объявить 2022 год Годом культуры в рамках работы Всемирного курултая башкир. Свою мысль он высказал Главе Башкирии Радию Хабирову. Также режиссер попросил руководителя республики оказать поддержку и содействие в прокате кинолент, которые снимают на башкирском языке.
Радий Хабиров выразил режиссеру Булату Юсупову благодарность за фильм «Первая Республика», который, по мнению Главы РБ, играет большую роль как в нравственном, так и патриотическом воспитании молодого поколения. Также Радий Хабиров поддержал предложение об объявлении Года культуры.