В Башкирии ввели реверсивное движение на трассе, где столкнулись 4 грузовика

В Башкирии на федеральной трассе Самара-Уфа-Челябинск на территории Иглинского района ввели реверсивное движение автомобилей. Некоторое время дорога была перекрыта из-за случившегося утром 18 декабря ДТП с участием трех фур и одного автовоза.

В ДТП никто не пострадал, но движение для других транспортных средств полностью остановилось. В 11 утра ограничения были сняты, сообщили в ЦУР Башкирии. На месте поток автомобилей регулируют сотрудники ГИБДД.

Вблизи деревни Тикеево введено реверсивное движение. Проезд пока возможен только по одной полосе.