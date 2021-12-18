В России от коронавируса за сутки скончались 1 076 пациентов

По итогам последних суток, в России снова зарегистрировали тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Согласно обновленным данным, в стране на 18 декабря всего выявлено 10 186 823 фактов болезни.
Из них за сутки подтвердили заболевание у 27 434 человек. По графику за последний месяц видно, что постепенно ежедневно выявляемое число фактов болезни медленно спадает.
Также 38 041 пациентов за эти сутки было выписано по выздоровлению. С начала пандемии выписано 8 952 266 пациентов. Скончались по всей стране 1 076 человек за сутки. Всего от коронавируса погибли 296 180 человек