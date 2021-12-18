В Башкирии предложили ввести аналог «Пушкинской карты» - «Акмуллинскую карту»

В Башкирии на Республиканском форуме родителей в рамках гранатового проекта «Родной язык — душа народа» было выдвинуто предложение ввести в регионе аналог федеральной «Пушкинской карты» - «Акмуллинскую карту».
Директор Ресурсного центра по национальному образованию ИРО Башкирии Альфия Абдульменова отметила, что «Акмуллинская карта» позволила бы детям и молодым людям в республике изучать историю Башкирии, язык и литературу.
Все решения и предложения, которые были выдвинуты на прошедшем форуме, передадут в Госсобрание – Курултай РБ и Госдуму России.