В Уфе мужчина едва не сгорел в своем вспыхнувшем автомобиле

В Уфе на ул. Менделеева произошел пожар. Днем 18 декабря в МЧС поступило сообщение, что загорелся автомобиль ВАЗ-20199.

Внутри отечественного автомобиля в этот момент находился человек – мужчина 1986 года рождения. Еще до прибытия пожарных мужчину извлекли из горящего авто очевидцы.

Гражданина доставили в реанимационное отделение ГКБ №21 Уфы. Известно, что он отравился продуктами горения. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое. По факту происшествия дознавателем МЧС проводится расследование.