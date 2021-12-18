В одном из районов Башкирии новую детскую поликлинику запустят в 2022 году

В Башкирии в 2022 году планируют запустить детскую поликлинику Баймакской центральной районной больницы. Встреча по вопросам строительства объекта прошла 17 декабря при участии главы Баймакского района Фаниса Аминева, главврача больницы, а также первого замминистра здравоохранения РБ Азата Рахматуллина.

Фото №1 - В одном из районов Башкирии новую детскую поликлинику запустят в 2022 году

Строительство поликлиники и запуск объекта будут проходить в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Отмечено, что ввод в эксплуатацию этого медучеждения даст возможность улучшить не только качество, но и доступность оказания медпомощи в районе.

Распоряжением Правительства РБ выделены бюджетные средства в объеме 440 373,047 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета 372 240,0 тысяч рублей. Подрядной организацией является ООО "Геострой".

Пресс-служба Минздрава РБ

Фото: пресс-служба Минздрава РБ 

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