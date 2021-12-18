В Башкирии мужчина украл у пенсионера пенсию, избив заступившегося за него племянника

В Башкирии у 62-летнего пенсионера из села Старый Тамьян в Шаранском районе сообщил в полицию о краже и избиении племянника. Все это было совершено молодым мужчиной.

По предварительным данным МВД Башкирии, пенсионер выпивал дома в компании двух односельчан. Во время разговора он рассказал, что получил пенсию. Когда об этом узнал 29-летний знакомый, то пришел в дом к пенсионеру, чтобы выкрасть деньги.

Ему попытался помешать 23-летний племянник пенсионера, но преступник нанес молодому человеку несколько ударов ногами и, забрав более 17 000 рублей, скрылся.

Оказалось, что преступник уже был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и нарушение неприкосновенности жилища. Также сейчас злоумышленник является фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. В итоге правоохранители возбудили в отношении преступника уголовное дело. Сам задержанный находится под стражей.