Путин поручил доработать закон об обязательных сертификатах в общественных местах

В этой связи нам правильно использовать время до второго чтения, чтобы все риски и опасения, которые высказываются, были сняты. Многие из вас предлагают не рассматривать законопроект, не обсуждать его. Сделать вид, будто проблемы не существует. Но это безответственно перед гражданами.

Вячеслав Володин, Председатель Госдумы