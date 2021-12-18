Путин поручил доработать закон об обязательных сертификатах в общественных местах

Владимир путин поручил доработать законопроект об обязательном использовании сертификатов при посещении общественных мест, сообщает пресс-служба Госдумы. Поручение отдано Правительству России, которое должно будет провести работу совместно с Госдумой, Советом Федерации.

Фото №1 - Путин поручил доработать закон об обязательных сертификатах в общественных местах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что Владимир Путин отметил необходимость доработки существующего проекта закона, чтобы «не создавать для них лишние трудности» для граждан страны.

В этой связи нам правильно использовать время до второго чтения, чтобы все риски и опасения, которые высказываются, были сняты. Многие из вас предлагают не рассматривать законопроект, не обсуждать его. Сделать вид, будто проблемы не существует. Но это безответственно перед гражданами.

Вячеслав Володин, Председатель Госдумы

Он подчеркнул, что закон должен помочь людям, защитить их от вируса, но при этом не нарушать прав граждан.

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