Путин поручил доработать закон об обязательных сертификатах в общественных местах

Владимир путин поручил доработать законопроект об обязательном использовании сертификатов при посещении общественных мест, сообщает пресс-служба Госдумы. Поручение отдано Правительству России, которое должно будет провести работу совместно с Госдумой, Советом Федерации.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что Владимир Путин отметил необходимость доработки существующего проекта закона, чтобы «не создавать для них лишние трудности» для граждан страны.
Он подчеркнул, что закон должен помочь людям, защитить их от вируса, но при этом не нарушать прав граждан.